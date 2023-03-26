台宏斷交 侯友宜：全民努力讓世界看到中華民國

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新北市長侯友宜（中）26日接受媒體聯訪表示，台灣與宏都拉斯斷交的消息令人遺憾，他呼籲應與國際友人不斷對話合作交流，建立更好、更緊密關係，讓全世界看到中華民國，也讓台灣走出新的道路。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月26日

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（中央社記者王鴻國新北26日電）中華民國與宏都拉斯斷交，新北市長侯友宜指出，令人遺憾，他呼籲應與國際友人不斷對話合作交流，建立更好、更緊密關係，全民努力讓全世界看到中華民國，也讓台灣走出新道路。

侯友宜今天前往新北市貢寮區龍門運動公園參加新北山海造林計畫「陸海空植樹」活動，並接受媒體聯訪。

針對與宏都拉斯斷交問題，侯友宜表示，台、宏斷交的消息令人遺憾，82年的情誼曲終人散，非常感謝長年在第一線為國家盡力的外交官、民間團體，為中華民國不斷打拚，希望大家群策群力團結，繼續加油及打拚。

他說，應該與中華民國的國際友人不斷對話合作交流，建立更好、更緊密關係，讓全世界看到中華民國，也讓台灣走出新的道路，大家一起加油，全國每一個人都是外交官，相信在全國努力下，中華民國絕對可以讓全世界看見，成為自信的國家。

另外，國民黨新北市立委初選第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）有新北市議員劉哲彰及立委羅明才登記參選。

侯友宜表示，劉哲彰、羅明才對地方貢獻很多，期望2人能攜手合作，相信2人會找到更適當方法一起為地方貢獻更大力量。

針對國民黨中央下週擬與2024總統大選可能參選人見面一事，媒體詢問，侯友宜是否有接到相關訊息。

對此，侯友宜說，他與國民黨主席朱立倫隨時可電話聯絡，同心齊力面對所有挑戰，感謝很多友人在這段期間關心及鼓勵，大家都希望能為國家及人民多做事。

針對近日民調的變化，他指出，目前物價高漲及低薪等生活挑戰，這才是人民最關心的，解決民眾的痛苦要比關心民調更還重要。

侯友宜表示，有關台南學甲88槍槍擊案，司法會全力偵辦，打擊犯罪絕不手軟，好好查清楚，辦到底。（編輯：戴光育）1120326