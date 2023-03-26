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台宏斷交 賴清德：不會改變和民主陣營站一起決心

2023/3/26 14:58（3/26 15:26 更新）
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副總統賴清德26日說，台灣外交單位已在能力範圍內盡最大努力，最後仍與宏都拉斯斷交，令人遺憾。（中央社檔案照片）
副總統賴清德26日說，台灣外交單位已在能力範圍內盡最大努力，最後仍與宏都拉斯斷交，令人遺憾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北26日電）副總統賴清德今天說，台灣外交單位已在能力範圍內盡最大努力，最後仍與宏都拉斯斷交，令人遺憾；中國日益增強的文攻武嚇、外交封鎖，都不會改變台灣堅定和民主陣營站在一起的決心。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

賴副總統下午在臉書（Facebook）發文表示，今天台灣與宏都拉斯終止了外交關係，台灣所有的外交單位，已在能力範圍內盡最大努力，最後斷交的結果，仍然令人遺憾。

他強調，台灣會堅守國家主權和尊嚴，不會和中國進行金錢外交競逐，會持續在能力範圍內，務實地支持友邦發展，共創繁榮。

賴副總統說，中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，都不會改變台灣堅定和民主陣營站在一起的決心。同時，台灣會持續和全世界理念相近的國家合作，為國際的和平、繁榮貢獻良善的力量。

他指出，在自由民主的陣營中，台灣並不孤單。昨天捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），率領台捷史上規模最大的訪團來訪，就是基於民主人權及區域穩定繁榮的共同價值，要與台灣展開更多實質的國際合作。

賴副總統表示，「越是打壓，我們越會團結」，越會堅定民主自由的信仰，請大家為外交團隊加油打氣；會繼續堅守國家的尊嚴，促進台灣的民主、和平、繁榮，走在正確的道路上，必能與世界接軌同行。（編輯：楊蘭軒）1120326

#台灣
#賴清德
#艾達莫娃
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