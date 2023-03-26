台宏斷交 捷克議長：台捷更應珍惜彼此友誼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（前左）26日率團參訪國立傳統藝術中心，並在園區仿古建築老街上與陪同的立法院長游錫堃（前右）自拍合影。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）來台訪問的捷克眾議院議長艾達莫娃今天說，捷克與台灣關係良好，在宏都拉斯宣布與中華民國斷交下，捷克與台灣更應珍惜彼此間的友誼。

艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪問台灣。今天在立法院長游錫堃陪同下前往宜蘭，訪問團除參訪金車噶瑪蘭酒廠、試嚐威士忌，也前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，參觀仿古建築的文昌街、欣賞糖蔥製作、觀賞折子戲、喝珍珠奶茶，體驗濃厚的台灣味。游錫堃也贈送艾達莫娃一尊素還真布袋戲偶。

艾達莫娃受訪時說，維護自由與民主是台灣與捷克兩國共同的歷史背景，這也是捷克在國際上支持台灣的原因，也成為台灣很好的友人。這次來台參訪團包含捷克的政治、學界、文化等，都願意共同訪台，也證明捷克是台灣的好友，其他歐洲國家也是台灣的好友。

艾達莫娃表示，感謝受邀到美麗的國立傳統藝術中心宜蘭園區，她回到捷克後，會向捷克民眾推薦這處優美景點。今年7月可望開通捷克布拉格與台灣的直航，相信捷克民眾未來將更方便到台灣，欣賞文化之美。（編輯：李錫璋）1120326

飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（前左2）率團訪問台灣，26日在立法院長游錫堃（前左1）陪同下前往宜蘭，參訪國立傳統藝術中心，現場觀賞糖蔥的製作。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月26日

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（前中）26日在立法院長游錫堃（前左）陪同下，到宜蘭參訪國立傳統藝術中心，欣賞園區仿古建築的文昌街，體驗台灣文化之美。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月26日

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（右2）26日在立法院長游錫堃（左2）陪同下，前往宜蘭參訪國立傳統藝術中心，游錫堃特別致贈素還真布袋戲偶，讓艾達莫娃體驗濃厚的台灣味。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月26日