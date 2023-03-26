捷克訪團行程滿檔 艾達莫娃27日晉見蔡總統

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（中央社記者張璦台北26日電）捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，將於明天上午8時出席捷克中心開幕，隨後參與台捷經濟合作會議，並與國科會主委吳政忠進行會談，下午晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫，行程緊湊滿檔。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開至3月29日、為期5天的訪問行程；這次訪團成員超過150人，是捷台兩國史上最大代表團。

捷克訪團今天在立法院長游錫堃陪同下前往宜蘭，訪團除參訪金車噶瑪蘭酒廠、試嚐威士忌，也前往國立傳統藝術中心宜蘭園區。

艾達莫娃一行人明天起將進行官方拜會，上午8時出席捷克中心（Czech Hub）開幕式；10時左右出席第18屆台捷（克）經濟合作會議，聚焦台捷商機經驗分享。

據統計，截至去年12月，台灣赴捷克投資累計金額為1.67億美元，是台灣在歐盟投資第7大投資國；外交部將另與經濟部、外貿協會合作，安排捷克企業代表B2B貿易洽談會與投資說明會，協助兩國企業進一步拓展商機。

台捷不僅在政治、經貿領域互動熱絡，兩國已建立密切科技合作，國科會與捷克科學院、捷克技術署等，簽定有雙邊合作協議，每年定期徵求雙邊合作申請案，共同補助合作研究及人員交流計畫；艾達莫娃等人也將於明天11時左右赴國科會與吳政忠進行閉門會談。

明天下午2時，艾達莫娃訪團將晉見蔡總統，就經貿及產業合作等各項議題交換意見；此後，艾達莫娃定下午4時赴行政院，拜會行政院長陳建仁；捷方擬定下午5時赴國發會，拜會龔明鑫。

28日上午，艾達莫娃將到立法院議場發表演講，成為第一位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長。

艾達莫娃29日上午將前往數位發展部，會晤部長唐鳳；此外，她將見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，中午離台前，將召開訪台記者會。（編輯：蘇志宗）1120326