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經濟部：捷克具人才土地優勢 台商打通歐盟門戶關鍵

2023/3/25 21:30（3/25 22:16 更新）
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捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團訪問台灣，我國外交車輛前方設置兩國國旗，隨風飄揚。中央社記者鄭清元攝 112年3月25日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團訪問台灣，我國外交車輛前方設置兩國國旗，隨風飄揚。中央社記者鄭清元攝 112年3月25日
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（中央社記者劉千綾台北25日電）台捷關係逐年升溫，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今天率團訪問台灣，經濟部表示，捷克除了專精資通訊、航太、生技、汽車等領域，也具備人才土地成本優勢，成為台商前進歐盟市場的重要選項。

台捷政治經貿互動熱絡，艾達莫娃今天下午率團抵台，是近年來人數最多的國會訪問團，除了27日晉見總統蔡英文、28日在國會發表演說等重頭戲，也將參加第18屆台捷經濟合作會議，聚焦台捷商機經驗分享。

外交部另與經濟部及外貿協會合作，安排捷克企業界代表B2B貿易洽談會與投資說明會，協助兩國企業拓展商機。

經濟部官員受訪表示，捷克吸引台商投資的優勢在於工業基礎深厚，在資通訊、航太、生技、汽車及零配件製造等產業具優勢，加上土地和人才取得成本較低，且捷克作為歐盟的一員，是台商佈局歐盟市場的關鍵選項。

經濟部指出，鴻海集團自2000年便前往捷克設廠，發展至今已成為捷克第二大出口企業。

據經濟部統計，截至去年12月，台灣赴捷克投資累計金額為1.67億美元，是台灣在歐盟投資第7大投資國；去年台捷雙邊貿易額逾11.4億美元，台灣出口產品金額為6.83億美元，從捷克進口產品金額約4.64億美元。

台灣對捷克主要出口項目有資訊產品零配件、自行車零配件、汽車零配件及通訊產品，主要進口項目為小客車、電子顯微鏡及發電機。

經濟部分析，車輛產業是捷克進出口貿易主要支柱，汽車與零配件製造共佔捷克出口約20%；捷克政府近年投入大量資源推動工業 4.0、數位化，也吸引不少科技大廠和新創產業進駐。

「台捷避免雙重課稅協定」於2020年5月生效實施，經濟部表示，此協定為兩國企業創造租稅公平及鼓勵投資的友好環境。（編輯：楊凱翔）1120325

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程，艾達莫娃並與前來接機的立法院長游錫堃（右）握手致意。中央社記者鄭清元攝　112年3月25日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程，艾達莫娃並與前來接機的立法院長游錫堃（右）握手致意。中央社記者鄭清元攝　112年3月25日
#艾達莫娃
#經濟部
#捷克
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