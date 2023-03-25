游錫堃讚艾達莫娃訪台行動力 彰顯台捷手足緊密

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捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）25日率團搭乘專機抵台訪問，她表示，在台行程會參訪不同領域，其中盼加強與台灣在晶片半導體領域的合作；此外，安全議題與文化交流亦是此行重點。右為立法院長游錫堃。中央社記者鄭清元攝 112年3月25日

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（中央社記者郭建伸、賴于榛台北25日電）捷克眾議院議長艾達莫娃今天率團訪台，立法院長游錫堃致歡迎詞時表示，訪團成員宛如捷克政府縮小版，艾達莫娃不僅是最佳民主實踐者，行動力亦如棒球經典賽捷克隊，遇到困難或強敵無畏懼直球對決，彰顯台捷關係如同兄弟手足般緊密。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今天逾150人訪問團抵台，班機於下午4時42分降落台北松山機場，立法院長游錫堃伉儷、外交部長吳釗燮親自接機，游錫堃夫人楊寶玉獻上玫瑰花，歡迎艾達莫娃一行。

吳釗燮致詞表示，艾達莫娃率團訪台證明捷克不畏強權脅迫，展現對台堅定支持友誼，台灣政府與人民感謝在心，捷克與台灣是具有共同價值的夥伴。

吳釗燮表示，去年捷克外交部公布施政綱領和印太戰略報告，視台灣為印太戰略地區重要夥伴，強調與台灣合作符合捷克利益。

游錫堃表示，兩國的緣分要感謝捷克參議院議長維特齊堅定率團訪台，成為台歐關係的破冰者，促成許多台捷開創性的合作；他去年7月率團訪問捷克時，當面邀請艾達莫娃訪台，果然今年開春便接到艾達莫娃率團訪台的好消息

游錫堃表示，艾達莫娃率領台灣史上最大的國會訪問團來訪，成員宛如捷克政府的縮小版，而艾達莫娃也是最佳的民主實踐者。

游錫堃比喻，艾達莫娃的行動力如同本屆棒球經典賽的捷克隊，實踐要做就做到最好的精神，遇到困難或強敵無畏懼的直球對決；艾達莫娃一行人聽到這個比喻，不禁會心一笑。

游錫堃表示，台捷關係如同兄弟手足一般緊密，而艾達莫娃抵達後雨水便來了，適時解決台灣缺水的危機；台北與布拉格直航將於今年7月開航未來捷克與台灣不但海內存知己，還是天涯若比鄰，夥伴關係更加深化。

游錫堃也說，在台灣與宏都拉斯斷交的風雨聲中，面對兩大極權聯手意欲推翻民主、自由、人權的普世價值觀，和平穩定的國際受到嚴重威脅之際，艾達莫娃堅定抵台，真摯的情誼總在患難中更見珍貴。（編輯：楊凱翔）1120325