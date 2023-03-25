台宏邦交飄搖時訪台 艾達莫娃：可解讀成寒冬送暖

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（中央社記者賴于榛、郭建伸台北25日電）台灣與宏都拉斯邦交不穩，捷克眾議院議長艾達莫娃今天率團訪台。她強調，珍視自由為最高共同價值，就需為自由履責，台灣在國際有很多朋友，非孤立於世界；此次訪台可被理解為寒冬送暖，只要台灣需要幫助，捷克會很樂意協助。

艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率領逾150人訪團，搭乘捷克政府行政專機於今天下午4時42分左右抵達台北松山機場，艾達莫娃一襲綠白色套裝十分亮麗搶眼；立法院長游錫堃伉儷、外交部長吳釗燮等人在停機坪親自接機，隨後進入松指部舉行共同記者會。

對於訪台成行前不斷遭受中國壓力，艾達莫娃回應媒體提問時指出，台灣與捷克是朋友，朋友就是要互相支持，不能忽略彼此，她堅持成行；雖然捷台兩國地理位置遙遠，但共享的基本價值一致，所以捷克會與台灣站在一起。

艾達莫娃強調，她想讓台灣人知道，台灣並非孤獨、孤立於世界，台灣在國際上有很多朋友，且其中一個（捷克）剛剛就抵達台灣。

她指出，世界民主友人的最大共同點，就是將自由當作最高價值，雖然自由帶來責任，但如果大家是自由的，也願意接受選擇自由所產生的責任，就能更堅強，「我希望，我們不會擔心接受自由」。

媒體追問，在台宏邦交不穩之際訪台，是否可解讀成寒冬送暖？艾達莫娃說，可以理解成寒冬送暖，只要台灣需要幫助，捷克會很樂意協助。

艾達莫娃也說，此行訪團很龐大，估計一定會有相關談判，並於幾個項目簽署幾項合作備忘錄，但成果如何要看大家的努力與勇氣；她目前還不想說明具體數字，不過每一個人都要抓住機會，套句捷克俗諺：「要抓住機會的髮絲」。（編輯：林克倫）1120325