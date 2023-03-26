台宏斷交 陸委會：強烈譴責中共奪邦交國

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（中央社記者李雅雯台北26日電）陸委會今表示，「北京當局一再利誘強奪我邦交國、打壓我國際空間」，單邊惡意破壞台海和平穩定現狀，意圖脅迫台灣屈從接受其政治主張，中華民國政府表達強烈抗議與譴責。

陸委會26日對於中共宣布與宏都拉斯建交發表3點聲明。

聲明說，「北京當局一再利誘強奪我邦交國、打壓我國際空間」，持續單邊惡意破壞台海和平穩定現狀，意圖脅迫台灣屈從接受其政治主張，中華民國政府表達強烈抗議與譴責。

陸委會強調，對岸持續以「金錢、債務外交」及虛假承諾，介入干預他國政治經濟發展，意圖進行區域戰略擴張布局。無視台灣人民高度反對其以錯誤且非國際準則的「一中原則」對台外交軍事壓迫，又刻意統戰分化台灣社會，這是中方對當前台海情勢及兩岸開展良性互動往來的誤判與蓄意破壞，更已嚴重傷害台灣民眾尊嚴情感與權益福祉。

陸委會正告北京當局，兩岸互不隸屬，無論如何恫嚇施壓，台灣人民絕不屈服妥協，也不會改變走向世界、參與國際的決心；呼籲國際社會正視中共擴張全球影響力、改變國際秩序的圖謀。

聲明說，政府將持續強化台灣堅毅韌性、團結朝野各界，堅定捍衛國家主權及民主自由，持續與友邦及理念相近國家合作，致力維護區域與台海和平，爭取台灣應有的國際地位與權利。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會表示，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國外交關係。中國與宏都拉斯隨後在北京簽署了建交公報。（編輯：張淑伶）1120326