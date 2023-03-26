台宏斷交 陳其邁：德不孤必有鄰

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台灣與宏都拉斯斷交，高雄市長陳其邁（左3）26日下午參加左營見城之道啟用典禮時受訪指出，德不孤必有鄰，台灣還是要勇敢自信地跟國際社會交往，只要成為正面力量，台灣的朋友就會越來越多，他對台灣非常有信心。中央社記者林巧璉攝 112年3月26日

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）中華民國與宏都拉斯今天斷交，高雄市長陳其邁表示，中國一再對台灣外交打壓，利用金錢外交壓縮台灣空間，但德不孤必有鄰，「我們還是要勇敢自信地跟國際社會交往。」

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

陳其邁下午參加左營舊城見城之道啟用典禮，媒體聯訪時被問及對台宏斷交看法。陳其邁強調，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，中國一再以外交打壓，壓縮台灣的國際空間。另外也不斷以軍機擾台，升高區域不穩定及破壞亞太地區的和平現狀。

陳其邁說，外交部不跟中國進行金錢外交競爭，這個時候更應該支持政府採取中華民國獨立自主的外交政策。他說，尤其朝野應不分黨派，共同團結，「不要在中國打壓的時候，台灣內部又自亂陣腳，進行政治操作，讓人看笑話。」

「德不孤必有鄰，台灣要成為國際社會上正面的力量。」陳其邁指出，台灣還是要勇敢自信地跟國際社會交往，只要成為正面的力量，台灣的朋友就會越來越多，他對台灣非常有信心。

陳其邁也肯定總統蔡英文的外交成績，他說，在蔡總統領導下，拓展與美、日等民主盟邦的實質外交有非常好的成績。台灣在產業或國際合作各項工作上，都有很好的表現。

他也認為，高雄作為台灣主要城市，不管是國家外交、城市外交，或者是國民外交，都應該要更加努力。台灣是國際社會一個正面的力量，在疫情和很多的國際合作都可以做得更多，也受到國際社會的肯定。（編輯：謝雅竹）1120326