美政府報告：中國搶占國際組織領導權 擴大影響力

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（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）為擴大在國際組織的影響力，並將台灣排除於國際社群之外，中國積極搶占國際組織重要領導權，如台灣希望加入的國際刑警組織（INTERPOL）也有中國公民出任重要職務。

美國國會授權成立的機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）今天公布截至2月2日的半年報告，整理中國在國際組織出任要職的情況。

根據這份報告，目前擔任聯合國機構要職的中國公民包括主管經濟及社會事務的聯合國副秘書長李軍華、聯合國經濟和社會事務高階諮詢委員會（HLAB）委員朱民、國際法院（ICJ）法官薛捍勤、聯合國助理秘書長兼聯合國開發計畫署（UNDP）政策與方案支助局長徐浩良、聯合國糧農組織秘書長屈冬玉等人。

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國際海事組織（IMO）理事會主席張曉杰、聯合國工業發展組織（UNIDO）副秘書長鄒刺勇、世界智慧財產權組織（WIPO）副秘書長王彬穎、國際貨幣基金（IMF）副總裁李波、世界銀行（World Bank）常務副行長兼首席行政官楊少林也是中國公民。

台灣希望加入的國際刑警組織也有中國公民擔任高階職務。現任中國公安部國際合作局長胡彬郴是國際刑警組織執行委員會13名成員之一，他在2021年11月當選亞洲地區執行委員時，曾引發國際高度關注，串連全球超過200名跨黨派議員的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）公開表達對此高度關切。（編輯：郭中翰）1130208