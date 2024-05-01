【特派談新事】印尼清共屠殺歷史 導演拍紀錄片盼轉型正義

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：李宗憲／中央社駐雅加達特派員

主題：受害者流亡歐洲—印尼清共大屠殺被遺忘的一章

印尼1965年發生清共大屠殺，軍方鎮壓大批共產黨員，導致當時許多印尼人流亡海外。他們多被指為印尼共產黨（PKI）黨員或建國總統蘇卡諾（Sukarno）的支持者，在前總統蘇哈托（Suharto）長達32年的獨裁統治期間困在海外，無法回到印尼。

印尼導演蘿拉（Lola Amaria）執導紀錄片「流亡」（Eksil），希望能透過鏡頭記錄下海外印尼流亡人士的真實故事，還原當年清共屠殺事件。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃信源、黃永嵊｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.05.01】

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