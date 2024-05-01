更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/300
首頁 / 國際

【特派談新事】印尼清共屠殺歷史 導演拍紀錄片盼轉型正義

2024/5/1 16:53（5/1 17:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印尼紀錄片「流亡」（Eksil）中的主角為印尼流亡人士，其中有些人在參與拍攝後離世。圖為紀錄片中一名流亡人士的子女到墓前祭拜。（蘿拉提供）
印尼紀錄片「流亡」（Eksil）中的主角為印尼流亡人士，其中有些人在參與拍攝後離世。圖為紀錄片中一名流亡人士的子女到墓前祭拜。（蘿拉提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：李宗憲／中央社駐雅加達特派員

主題：受害者流亡歐洲—印尼清共大屠殺被遺忘的一章

印尼1965年發生清共大屠殺，軍方鎮壓大批共產黨員，導致當時許多印尼人流亡海外。他們多被指為印尼共產黨（PKI）黨員或建國總統蘇卡諾（Sukarno）的支持者，在前總統蘇哈托（Suharto）長達32年的獨裁統治期間困在海外，無法回到印尼。

印尼導演蘿拉（Lola Amaria）執導紀錄片「流亡」（Eksil），希望能透過鏡頭記錄下海外印尼流亡人士的真實故事，還原當年清共屠殺事件。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃信源、黃永嵊｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.05.01】

▶「特派談新事」IG圈粉／廖漢原：搜尋 @correspondentnewsinsight
▶「特派談新事」IG圈粉／周永捷：搜尋 @plo1223
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
專訪／印尼清共屠殺紀錄片訪流亡人士 導演：盼面對歷史還公道
中央社好POD
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【特派談新事】 美英撥預算援助烏克蘭 俄烏戰爭將如何演變？
172.30.142.106