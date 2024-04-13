美日菲峰會關注台海南海 學者：中國將施壓日菲

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（中央社台北13日電）美日菲三國峰會關注南海局勢和台海和平引發北京強烈反彈，香港媒體報導，學者研判中國將向鄰國日本和菲律賓加碼施壓，但不會對美國採取強硬手段。

美國總統拜登（Joe Biden）當地時間10日在白宮與日本首相岸田文雄會談並發表聯合聲明，承諾將加強美日軍事同盟，而岸田文雄在美國國會演講稱「世界面臨的最大挑戰來自中國」。

隨後召開的美日菲峰會，美國重申對日菲同盟承諾，同時三方嚴重關切中國在南海「危險和咄咄逼人的行為」，並呼籲和平解決台海兩岸的問題。

香港星島日報引述新加坡聯合早報指出， 新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江分析，中國目前力求保持與美國關係穩定，不大可能對美國採取強硬態度。

他說，不過中國可能針對日本和菲律賓這些鄰國施壓，尤其是實力較弱的菲律賓，並說中國接下來可能將在南海以更強勢的手段應對菲律賓，使菲國領導人陷入兩難。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，岸田訪美對中國是個重要提醒，即中國的國際戰略環境形勢變化已超越中美戰略競爭，「中美關係之外的第三方因素，更需要中國去協調、化解」。

針對美日菲峰會，中國外交部、國防部相繼表達不滿。

中國外交部發言人毛寧說：「部分國家拉域外其他國家撐腰壯膽、有恃無恐，不斷在海上採取侵權挑釁舉動，引發局勢升溫。個別域外國家煽風點火、挑動對抗，令人憤慨。」

中國國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙表示，中國在南海的活動合理合法，「反而是個別域外國家頻繁派遣艦機到南海炫耀武力，拉攏盟友搞針對中方的『小圈子』」。（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130413