觀光股續強齊揚 燦星旅、五福亮燈漲停

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）兩岸旅遊鬆綁有譜，加上旺季業績報喜等題材，激勵觀光股今天續強，在疲軟的台股中走勢搶眼，上櫃觀光股勁揚3%，盤中旅行社燦星旅、五福，以及飯店股亞都、經營陸客購物站的寶得利，今天均亮燈拉漲停。

中共總書記習近平在「馬習二會」釋出大陸兩岸觀光政策會改變的訊號。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日強調，將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作。

觀光股在24日盤中勁揚，今天走勢續強，上櫃觀光股今天大漲3%，燦星旅、五福早盤迅速攻上漲停，除了擁抱兩岸旅遊有望開放的利多商機，疫後業績搶眼也居功。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁指出，自去年5月10日起，燦星旅遊與台灣虎航合作開通台北-普吉島航線，且因為身為悅榕集團台灣地區的總代理，積極推廣普吉島旅遊，去年成行率接近9成，今年再度攜手台灣虎航增班直飛普吉島航班，共同拓展普吉島市場。

五福3月營收創下疫情以來單月新高，隨著各大航空公司航班航點持續增加，及旅遊需求熱度居高不下，營收展望樂觀。

其他旅行社如山富今天也漲逾7%，易飛網漲近4%，雄獅、鳳凰漲約2%；飯店股續強，亞都亮燈漲停，富野、老爺知漲約5%，夏都也攻高。

與觀光行程相關的個股走勢搶眼，例如過去以經營陸客購物站聞名的寶得利今天漲停，劍湖山也勁揚逾5%。

法人分析，觀光股今天走勢強勁，除了兩岸旅遊有望鬆綁的題材，還有首季旺季業績出爐報喜，加上台股今天疲軟，資金輪動至觀光類股，推升族群走勢齊揚，後續還需要觀察實質政策走向。（編輯：張均懋）1130425