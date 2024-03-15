旅天下2023每股賺8.65元創高 燦星旅終結連8年虧損

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（中央社記者江明晏台北15日電）旅行社去年迎接疫後旅遊需求大爆發，加上包機策略貢獻顯著，營運寫佳績，旅天下去年營收28.22億元、每股盈餘（EPS）8.65元均創新高；台鋼燦星旅遊去年每股賺1.53元，終結連8年虧損。

旅天下今天董事會通過2023年財報，合併營收衝至新台幣28.2億元，年增1247%，並超越疫情前2019年合併營收近14%，每股稅後盈餘（EPS）達8.65元，擬配發現金股利4.5元（含資本公積配發1.5元）、股票股利1.7元，2023年營收、獲利、每股盈餘、股利均創歷史新高。

展望今年，旅天下觀察，今年營運動能續強，前2月累計合併營收6.54億元，年增147%，主要營收貢獻來自全台加盟布局、日本獨家包機、雪祭及賞櫻主題旅遊、春節連假、員工旅遊等利多挹注，加上50家加盟展店產品特賣助攻。

旅天下指出，2月營收站上3.7億元，較去年同期成長182.96%，刷新單月歷史新高紀錄，看好今年仍受惠於疫情後旅遊爆發，國人旅遊預算大幅提升，願意支付更高團費於出國旅遊，出國旅遊團體高毛利率預期今年仍可維持。

旅天下加盟平台至今已達成66家產品加盟、56家加盟門市，旅天下發言人許哲郎表示，今年以北部地區為拓展重點，加強於雙北、桃園、新竹等地點展店，並對加盟店汰弱留強，持續朝2025年展店100家的目標邁進。

此外，旅天下獨包虎航直飛日本北海道函館、東北花卷航班，今年首季載客率逾98%，訂單能見度已達第4季，花卷包機自4月起，新增串飛仙台航班，機位大幅提升55%，有望再推升業績。

台鋼燦星國際旅行社2023年合併營收新台幣10.9億元，年增12倍，稅後淨利1.05億元，較2022年轉虧為盈，每股盈餘（EPS）達1.53元，終結連8年虧損局面。

燦星旅指出，去年國外團體旅遊收入於去年同期成長14倍，以東北亞占比最高，為70.54%，其中日本占絕大多數，達96%，高知、秋田占近40%；東南亞占19.78%，普吉島占其中的51.29%。

燦星旅總經理殳蓁蓁表示，2023年的旅遊市場呈現出蓬勃發展的趨勢，尤其是隨著日幣持續貶值，吸引更多國人前往日本旅遊，加上寒暑期和賞雪、楓等季節商品的銷售，都提供強勁動力。

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她指出，去年起推出包機策略，開闢3條直航路線，包括5月起直飛泰國普吉島、日本高知和12月起直飛的日本秋田，帶來顯著的收益，今年將延續策略，把包機航班時間延長至全年，並計劃推出更多專案包機，如釜山春節和釜山賞櫻專機，以滿足不同客群的需求。

展望今年，燦星旅前2月營收達3.6億元，再創新高，相較去年同期成長430.97%。她表示，燦星旅將繼續「小而美」的經營理念，深耕特色路線，推進公司轉型，應對疫後解封商機和市場變化。（編輯：楊蘭軒）1130315