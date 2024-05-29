曾肩負小三通重任 金門太武輪贈綠島守護鄉民

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）曾肩負金門和烈嶼交通重擔，及台灣與中國廈門「小三通」重要橋梁的金門縣政府公船太武輪，即將在金門停航轉贈台東綠島鄉公所當公船，守護綠島鄉民。

由金門縣政府經營航行金門和烈嶼（小金門）的太武輪即將在7月31日正式停航，將轉贈台東縣綠島鄉公所當公船，4月間台東縣長饒慶鈴和綠島鄉長謝賢裕前往金門接受金門縣政府的贈與儀式。

即將進入旅遊旺季，綠島鄉民期盼太武輪能早日到綠島投入營運。綠島鄉無黨籍縣議員王姷力今天接受中央社記者訪問表示，綠島民間客輪經常受到海象或是維修等因素，由船長決定要不要開船，造成需要搭船的民眾措手不及，如果綠島鄉公所有這艘太武輪公船，鄉公所的自主性就很高。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，太武輪目前行駛沒問題，至於何時可以開到綠島，要看綠島鄉公所和金門縣政府雙方的作業。

卜敏正表示，太武輪贈予綠島鄉使用，除延續太武輪使命，延續台東與金門長久以來的城市友好外，更期望太武輪後續承擔搭載綠島鄉親就學、就醫及工作，載運民生物資及郵件，提升鄉民生活的安全與便利，促使觀光長期穩定發展。

根據金門縣政府提供資料，太武輪由高雄中信造船廠造船，1997年出廠，投入改善當時還是離島的烈嶼鄉 （小金門）與金門本島間的交通；2001年曾擔負金門、廈門小三通首航歷史任務，並開始配合民間小三通；2003年因商船加入小三通，為不與民爭利退出小三通，全面投入大、小金門間運輸；2022年10月金門大橋通車，小金門不再是離島，搭乘渡輪的人驟減，太武輪功成身退，2023年7月31日除役。（編輯：黃世雅）1130529