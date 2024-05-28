端午連假海運13航線上千航次 估運能逾28萬人次

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部航港局今天宣布，將於6月7日至11日啟動端午節海運交通疏運計畫，包括小三通共13條航線，估計運能超過28萬人次。

航港局今天舉行記者會，航務組長賴炳榮說，今年端午節假期海運疏運期間，預計提供台灣本島與離島間9條航線，共開航1129航次，預估25萬3710人次的運能；金馬小三通有4條航線，預計開航130個航次，預估可提供3萬3140人次運能。

賴炳榮說，為保障連假疏運期間旅運安全，航港局已於5月22日起連續3天赴馬祖福澳港、金門水頭碼頭、屏東東港、鹽埔漁港及台東富岡漁港等場站，辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運聯合督檢作業」。

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賴炳榮說，聯合督檢主要針對載客船舶「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「主機運行及排煙狀況是否正常」，及海運客運場站的「消防、災害防救等公共安全及營運服務、班次時刻表及票價表中英文標示」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」等項目。

賴炳榮說，端午假期疏運期間如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響船班，航港局已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，提醒民眾於連續假期出遊前，先參考氣象預報並確認最新航班動態，以利預先安排或調整行程。（編輯：陳清芳）1130528