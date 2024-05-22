高鐵端午疏運再加開5班次 5/24起開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣高鐵公司今天宣布，端午節連假疏運期再加開5班次列車，5月24日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，6月7日至11日為端午節假期疏運期，旅客預購踴躍，經檢視運能調度，決定再加開5班次列車（南下3班、北上2班），以加強服務旅客。

台灣高鐵表示，端午節假期疏運期間，共加開112班次列車（南下52班、北上60班），總計5天提供881班次列車的旅運服務。高鐵企業網站已於首頁公告「疏運期銷售資訊」，並持續更新各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、提早訂位並完成購/取票，避開人潮尖峰時段。

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另外，端午節假期疏運期間，高鐵各車次都配置2至8節不等的自由座車廂，台灣高鐵建議搭乘自由座的旅客，可於到站後開啟手機藍牙功能，使用「T-EX行動購票」App購買當日自搭車車站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省時間。

台灣高鐵先前已針對台中以北區間自由座需求較高時段，安排端午節假期疏運期間特別擴大自由座運能，包括：南下的6月7日下午3時至晚間8時，及6月8日上午7時至9時，及北上的6月10日下午1時至晚間8時，行駛南港至台中的區間列車，都配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車），旅客可多利用。（編輯：管中維）1130522