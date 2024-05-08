高鐵端午連假加開107班列車 5/10開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）台灣高鐵公司今天宣布，6月7日至11日為端午節連假疏運期，加開107班次列車，5天提供876班次的旅運服務，同時擴大台中以北自由座運能，5月10日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵說，端午假期疏運期間加開107班次，包括南下49班、北上58班，同時將針對台中以北區間自由座需求較高時段，擴大自由座運能。

台灣高鐵擴大台中以北自由座運能的時間為：南下的6月7日下午3時至晚間8時、6月8日上午7時至9時；北上的6月10日下午1時至晚間8時，這些時段行駛南港至台中區間車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

端午疏運期間，台灣高鐵也規劃6班跨日車次，包括：6月7日南下的1337、1173、1297車次，6月10日北上的1336、1698及1296車次，均配置2節自由座車廂（11至12節）。

台灣高鐵提醒旅客，各跨日車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間（最晚至深夜零時30分抵達端點站），旅客應留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁。

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台灣高鐵說，連假疏運期間人潮眾多，除可提早購買各加開車次的對號座車票外，各車次也配置2至8節不等的自由座車廂；如旅客有搭乘自由座需求，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自所在車站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省時間。

另外，端午連假疏運期間，高鐵仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案暫不適用。（編輯：李亨山）1130508