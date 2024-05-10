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台鐵端午開放訂票 東部幹線銷售未受影響

2024/5/10 12:30
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（中央社記者余曉涵台北10日電）台鐵今天凌晨開賣端午節連假車票，根據台鐵統計截至今天上午9時止，總計完成9萬3817筆、14萬2390張訂票，其中東部幹線訂票率跟去年差不多，沒有明顯受到403地震影響。

台鐵今天凌晨開賣端午節連假車票，根據台鐵統計，截至今天上午9時止，總計完成9萬3817筆、14萬2390張訂票。

台鐵表示，東部幹線台北往花蓮、台東方向，6月7日下午5時後長途自強號僅餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位；台東、花蓮往台北方向，6月10日上午9時以後長途自強號僅餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位。

台鐵說，目前看起來東部幹線的訂票狀況與去年差不多，並沒有明顯受到403地震影響，但現在才剛開放訂票，後續越接近端午假期，才會比較明朗。

西部幹線方面，台鐵說，台北往高雄方向6月7日下午5時以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位；高雄往台北方向6月10日上午9時以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。

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南迴線方面，高雄往台東方向6月7日長途各時段自強號及中、短途均有座位；台東往高雄方向6月10日長途各時段自強號及中、短途均有座位。

台鐵指出，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至本公司各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票將於5月12日上午9時重新釋出。（編輯：龍柏安）1130510

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