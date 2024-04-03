金門交通受濃霧影響 航空站啟動「海運備援」疏運

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（中央社記者張已亷金門縣3日電）金門縣班機、小三通3月31日才因濃霧影響取消多個航班，今天截至下午4時許再有逾40班機取消，小三通航線則自下午3時25分起全日停航；金門航空站下午啟動「海運備援」疏運近300名旅客返台。

金門航空站主任洪念慈告訴中央社記者，航空站於今天下午2時30分啟動海運備援，從水頭碼頭啟程載運288名旅客返台，預計晚上9時許抵達。

洪念慈表示，目前機場仍關場中，約有200至300名旅客滯留，且明天的天氣預報跟今天差不多，再加上今天海、空支援花蓮救災，會持續爭取疏運資源，協助旅客交通需求。

國民黨籍立委陳玉珍表示，根據氣象預報，金門明日氣候仍不穩定，正在積極協調另一客輪投入疏運備援行列，滿足鄉親旅客往來台金需求。（編輯：謝雅竹）1130403