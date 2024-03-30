若陸客卡關 周永暉：訪台觀光人數目標擬下修
2024/3/30 09:19
（中央社記者余曉涵台北30日電）交通部觀光署長周永暉坦言，若陸客遲遲不開放來台，來台旅客人數的目標將從現在的1200萬人，下修為1000萬人，因為原本預估的人數就有包含陸客的200萬。
今年來台旅客人數目標定為1200萬，交通部觀光署積極向國外攬客，根據觀光署最新統計，截至3月15日，今年來台旅客人次將近190萬人次，較2019年疫情前同期相比，約恢復8成5。
觀光署長周永暉向媒體表示，目前來台旅客最多的前3大國家為日本、韓國及港澳，今年對新南向國家的旅客來台人次也非常樂觀。
不過由於中國遲遲不開放陸客來台，周永暉坦言，設定來台旅客人次1200萬目標時，其中有200到250萬人次的目標是陸客，因此若到下半年中國仍沒有開放陸客來台，將把目標下修為1000萬人次。
周永暉強調，1000萬人次是底線，希望台灣可以在今年就返回「1000萬俱樂部。」
周永暉透露，今年將推出全新的台灣觀光品牌，預計5月初亮相，相關內容還不能對外公布，但將會主打微笑南台灣，要吸引旅客來台。
針對轉機客，周永暉指出，有與移民署討論，盼放寬拉長停留天數，讓來台轉機的旅客，能留在台灣觀光。（編輯：郭諭儒）1130330
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