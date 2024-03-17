爭取穆斯林旅客來台 觀光署抽獎加碼1億元

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（中央社記者余曉涵台北17日電）為了爭取穆斯林旅客來台，交通部觀光署長周永暉表示，來台旅客抽新台幣5000元的活動，將針對穆斯林旅客加碼1億元，增加中獎機會，期盼提升來台旅客人數。

今年來台旅客人數目標定為1200萬，但由於目前未開放陸客來台，因此觀光署將目標放在新南向國家。

周永暉日前表示，在抽獎方面，過去曾針對日本及韓國市場各加碼1億元，未來將針對穆斯林旅客加碼1億元，再搭配宣傳方案，盼能吸引更多穆斯林旅客來台。

觀光署補充，為擴大穆斯林旅客市場，將提供遊台灣金福氣抽消費金加碼優惠措施，預計加碼1億元，於第3季起針對馬來西亞與印尼等穆斯林重點市場自由行來台旅客，增加得獎名額，提升誘因，提升來台人數。

根據觀光署統計，112年從馬來西亞及印尼來台旅客人次為63萬9471人次。

觀光署表示，台灣推動友善穆斯林環境10餘年，由新月評等（Crescent Rating）及萬事達卡合作辦理的2023年全球穆斯林旅遊指數（Global Muslim Travel Index, GMTI）結果顯示，台灣榮獲「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」（non-OIC destnaitons）第3名。（編輯：管中維）1130317