112年旅宿房價漲 周永暉：鼓勵平日旅遊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北12日電）觀光署公布統計，民國112年觀光旅館業平均房價為4660元、旅館業2671元，都較111年上漲。觀光署長周永暉今天說，將推出鼓勵措施，搭配仲夏節等，鼓勵民眾在平日旅遊。

交通部觀光署公布112年旅館住宿平均房價，觀光旅館業平均房價為新台幣4660元，較111年平均房價4195元，增加465元（成長11.08%）；旅館業平均房價為2671元，較111年2479元，增加192元（成長7.75%）；民宿112年平均房價2509元，較111年2487元，增加22元（成長0.88%）。

觀光署長周永暉今天出席2024大鵬灣帆船生活節宣傳記者會，他在會前接受媒體聯訪表示，物價會反映在住宿房價，包含地價稅、房屋稅上漲，而且其實只有3成旅宿高於平均房價，因此鼓勵民眾平日旅遊。

周永暉指出，將推出措施鼓勵民眾在平日出遊，尤其6月到9月是適合台灣旅遊時間，將配合仲夏節等活動，跨部會協商，鼓勵民眾出遊。

周永暉表示，很多人認為國外旅宿比較便宜，但民眾國旅都是假日，出國是平日，基準點不一樣，希望大家平日可以進行國旅，假日也會控管品質。

周永暉說，旅宿房價高還有很重要的因素是缺工，將持續跟勞動部協商，希望儘快解決缺工問題，這部分也會反映在價格上。

周永暉指出，如果帶動旅客平日出遊，市場機制自然就會降價，年底確實有機會降價。（編輯：張雅淨）1130312