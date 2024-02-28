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開拓印尼來台自由行市場 觀光署成立雅加達服務處

2024/2/28 17:31
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（中央社記者余曉涵台北28日電）鎖定東南亞旅客來台市場，交通部觀光署今天正式成立印尼雅加達服務處，要透過觀光宣傳推廣活動深化台灣觀光品牌認知度，直接面對中高端消費客群，積極開拓印尼旅客來台自由行市場。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，駐雅加達台灣觀光服務處位於雅加達商業購物熱鬧的中西區GoWork Central Park，服務處正式成立後，也隨即舉辦台灣日活動，以台灣特色觀光圈及觀光節慶活動為主題，提供來自台灣的特色餐點及伴手小物。

觀光署表示，印尼人口超過2.7億，穆斯林人口居世界之冠，整體人口紅利及消費力快速成長，經濟規模亦為東協之冠，是亞洲最具觀光發展潛力的國家之一，也是各國極力爭取穆斯林旅客的重要市場。

根據觀光署統計，民國112年印尼來台旅客約達20.2萬人次，較疫情前108年印尼來台旅客（22萬9960人次）恢復約88%。

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觀光署強調，這次設立服務處，貼近印尼旅客需求，直接傳達台灣觀光資訊，協助業者創新主題行程產品，提升與印尼當地組團業者溝通效率；尤其，印尼近年來中高端旅遊與企業會展（MICE）獎勵旅遊市場發展蓬勃，有助爭取穆斯林旅客來台，強化台灣與印尼觀光產業交流。

觀光署長周永暉說，在新南向觀光布局中，2024年優先推動雙印（印度及印尼）市場，繼2月8日成立駐孟買觀光服務處，今天成立駐雅加達服務處，未來將發揮服務處位於知名購物商場的地利之便，辦理多元台灣觀光主題推廣活動，直接面對中高端消費客群，積極開拓自由行市場，擴大印尼來台旅遊市場規模。（編輯：陳仁華）1130228

#台灣
#印尼
#周永暉
#觀光署長
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