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王國材兩鐵環島檢視自行車路網 開創低碳旅遊商機

2024/2/16 10:40（2/16 11:01 更新）
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交通部長王國材（前左3）16日在台北松山車站出席「台灣騎時很美麗」活動，與觀光署長周永暉（前左2）與台鐵董事長杜微（前左）等人一同出發。中央社記者張新偉攝 113年2月16日
交通部長王國材（前左3）16日在台北松山車站出席「台灣騎時很美麗」活動，與觀光署長周永暉（前左2）與台鐵董事長杜微（前左）等人一同出發。中央社記者張新偉攝 113年2月16日
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部致力打造台灣成為自行車騎乘聖地，交通部長王國材今天以兩鐵（鐵馬加鐵道）、巴士及船舶等運具，環島檢視自行車路網，並將與觀光圈業者交流，盼開創低碳旅遊商機。

交通部觀光署上午舉辦「台灣騎時很美麗」活動，從台北松山車站出發，由王國材領騎，率交通部人員體檢環島自行車路網。

王國材說，這次全台騎乘體驗是為未來全面提升自行車道環境安全為目標，在交通部各單位參與下，全面體檢自行車道建設及探訪地方觀光產業發展，藉由親身體驗自行車騎乘的道路環境，對於日後在軟硬體的建設都將更有感，相信一定能為台灣帶來更友善的騎乘環境。

觀光署署長周永暉表示，鐵道、步道、鐵馬道是低碳旅遊的重要主題，這次活動特別搭配交通部所屬各重要場站及景點打卡活動，除了體檢自行車環境外，特別加入觀光集章元素，提供民眾另類的環島選擇，且行程路線有山有海，鼓勵民眾親山親海樂環島，共同發現台灣的美。

交通部發布新聞稿，自民國104年至109年台灣完成自行車環島1號線及25條環支線，109年至112年推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，提升自行車環島路線的安全及友善性，已陸續完成16條親子共遊型的多元路線，並持續強化自行車路網斷鏈縫合。

交通部在113年「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」第2期展開之際，王國材率交通部內人員及部屬機關，以自行車環島路線、多元路線、串聯路線、水圳綠道及各區競爭型補助案件等自行車道為基礎，搭配兩鐵（鐵馬及鐵道）、巴士及船舶等運具辦理騎乘活動，檢視提供社會大眾優質路線服務，盤點自行車路網及檢視優化成效，並於行程中安排4場座談會，邀請觀光圈業者及自行車達人共同交流，開創低碳旅遊觀光資源與商機。（編輯：陳政偉）1130216

交通部長王國材16日在台北松山車站出席「台灣騎時很美麗」活動，出發前，台灣觀光吉祥物「喔熊組長」（左）授旗給王國材（右），祝福騎乘順利。中央社記者張新偉攝 113年2月16日
交通部長王國材16日在台北松山車站出席「台灣騎時很美麗」活動，出發前，台灣觀光吉祥物「喔熊組長」（左）授旗給王國材（右），祝福騎乘順利。中央社記者張新偉攝 113年2月16日
交通部觀光署16日舉辦「台灣騎時很美麗」活動，從台北松山車站出發，由交通部長王國材（前）領騎，率交通部人員體檢環島自行車路網。（觀光署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月16日
交通部觀光署16日舉辦「台灣騎時很美麗」活動，從台北松山車站出發，由交通部長王國材（前）領騎，率交通部人員體檢環島自行車路網。（觀光署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月16日
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