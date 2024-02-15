台旅客越南富國島遭丟包 觀光署：違規開罰每團最高5萬元

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）年代旅遊辦理的富國島旅遊團，因年代旅遊積欠當地接待旅行社款項，春節期間有旅客在越南遭丟包，行程受影響。交通部觀光署調查中，確認違規事證後，每團最高罰新台幣5萬元。

交通部長王國材今天上午接受媒體訪問時，已表示年代旅遊未安排好行程，將旅客丟包國外，不負責任，要求觀光署一定要對年代旅遊重罰。

觀光署官員告訴記者，相關調查序還在進行中，確認違規事證後，可依違反發展觀光條例開罰，每團最高開罰5萬元，最快下週可能有結果。

根據觀光署掌握的情形，年代旅遊辦理赴越南富國島旅行團，共4航班790人，因年代旅遊積欠越南當地地接旅行社團費款項，故造成部分地接社不接待旅客的糾紛。這次共4個地接社，與年代旅遊發生爭議的是越南旅行社WInnER，估計是10團旅客約292人。

至於對年代旅遊可能違反發展觀光條例的開罰金額是否是50萬元，觀光署目前仍無法確定，據了解，觀光署仍在進一步了解旅客申訴實際狀況及業者陳述的意見。

另外，針對王國材上午提到，可依消費者保護法，最重可對年代旅遊停業3個月，觀光署說，只要確定暫停營業，年代旅遊就無法接團，但現在年代旅遊仍可營業。（編輯：管中維）1130215