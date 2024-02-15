台旅客富國島遭丟包案 金管會：若有疑義可申請信用卡爭議款

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（中央社記者謝方娪台北15日電）台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包，金管會今天表示，若旅客認為在越南為繼續行程自費的720美元及先前在國內向年代旅遊繳付的團費有疑義，可依規定向發卡機構申請爭議款處理，由發卡機構釐清。

數百名台灣旅客10日抵達富國島展開旅遊行程，未料負責台灣組團的美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社間發生付款糾紛，導致旅客在富國島被丟包。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會中說明，依信用卡定型化契約範本規定，持卡人使用信用卡時，若預訂商品未獲特約商店移轉商品或其數量不符、預訂服務未獲提供等，應先向特約商店尋求解決，若無法解決，應檢具發卡機構要求的證明文件，請發卡機構就該筆交易依帳款疑義處理程序辦理。

林志吉表示，若持卡人對信用卡交易帳款有疑義，可向發卡機構申請爭議帳款處理，以台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包事件為例，若旅客認為在越南當地自費720美元或當初在國內向年代旅遊購買行程所付團費等相關帳款有疑義，可依信用卡定型化契約範本向發卡機構申請爭議帳款處理，由發卡機構向收單機構釐清。

林志吉提到，因此筆消費等於刷卡在前、享受服務在後，存在不確定性，若消費者認為當初刷卡購買的商品或服務沒有得到給付，消費者原則上可主張信用卡爭議帳款，由後續程序認定實質上到底有無給付相關商品或服務。

他表示，當消費者申請爭議款項處理後，若取得發卡機構認定為爭議帳款，該筆交易可暫不列為當月應結清款項。（編輯：林淑媛）1130215