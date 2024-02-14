台旅客遊富國島遭丟包 年代旅遊將提告越南業者

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）數百名台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包，組團旅行社年代旅遊今晚再提7點聲明，除解釋整起事件始末，也允諾將全權負責旅客善後及損失，並將提告越南旅行社。

數百名台灣旅客10日抵達富國島展開5天4夜旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，導致旅客在富國島被丟包。

年代旅遊負責人林大鈞今晚透過新聞稿表示，針對春節富國島旅遊事件，年代旅遊被越南WInnER旅行社惡意綁架，導致客人被丟包，年代旅遊將全權負責客人後續善後處理及損失。

林大鈞並彙整7點說明事件始末，指出是地接反悔協議2月26日結團款，強調客人被丟包是地接放團，因出團前協議年代旅遊先支付新台幣70萬元房間費用給地接WInnER，2月26日結清尾款，雙方達成接團並款項月結的協議。

至於事件發生引爆點為旅遊安排首日，客人反應餐食疑似冷凍魚，年代旅遊向地接反應卻引起地接不滿，改口不照協議要現收團款，並恐嚇向旅客要錢。

林大鈞說，地接反悔月結協議，招集約200名旅客聚集飯店大廳，造謠飛機不會飛，引發現場旅客恐慌，要求旅客現場刷卡才願意出團，不付就立即放團，並丟包客人，約90至120人被逼現場刷卡。

林大鈞指出，公司收到消息後立即安排被丟包旅客後續行程，並安排好隔天2月12日約150人的帆船中餐（1300元/人），並緊急預定當天行程、飯店及餐食。

林大鈞聲明中提到，事件中年代旅遊也是受害者，在收到消息後他們仍持續與WInnER溝通，最後被逼加價120萬元，WInnER才願意繼續服務旅客。

林大鈞認為，這次越南地接嚴重影響旅客權益及重創年代旅遊聲譽，事發後年代旅遊積極處理善後，接下來也會從優擔起旅客損失，並將提告越南旅行社，請求外交部及越南辦事處共同討回旅客權益。（編輯：龍柏安）1130214