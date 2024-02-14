富國島遭丟包旅行團返台 旅客控沒地方住像被詐欺

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（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，第2批旅客今天下午返台，旅客指出，他們不但被丟包，甚至也沒地方可以住，想要吃飯還要自己付錢，希望旅行社能說明並承諾負責。

交通部觀光署表示，美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，故造成部分地接社不接待旅客糾紛。本案共4個地接社，其中1個地接社因發出公告額外向旅客收費引起紛爭，造成旅客行程中斷。

繼首批旅客昨天下午返台後，第2批旅客也在今天下午抵達桃園國際機場，有女性旅客表示，他們參加的是5天4夜新台幣8萬多元的高級旅團，不過並沒有被丟包、導遊也令人很放心，玩得很開心。

一名不願具名的男性旅客表示，他們參加5天的行程，但在第3天就被丟包了3小時，沒有地方可住，幸好是當地的地陪協助處理，不然連住的地方都沒有，到第4天更是連飯都沒得吃，飛機上也沒有提供飛機餐，部分晚餐甚至還要自己付錢。

旅客林先生表示，旅行社不但多個行程未照規定履約，許多旅客被丟包、也未派車，感覺像是被詐欺，部分的交通及住宿甚至要自行付費，雖然已平安回到台灣，旅客購買產品卻得到這樣的待遇，希望旅行社能夠提供合理的解釋及承諾。

還有小朋友告訴記者，他們沒飯吃，家人只能自己付錢吃飯，住宿也跟說的不一樣，覺得旅行社偷工減料。

蘇姓旅客則說，旅行社安排派車時間車卻沒來，只能自掏腰包坐計程車到飯店，很多口頭承諾最後都跳票，認為旅行社根本沒有誠意解決問題，整件事就是年代跟當地地接老闆間的問題，消費者錢已經付給旅行社卻被放任不管。

依據觀光署資料顯示，事件所涉航班，共分4班班機回台，包括13日1班（154人）、14日3班（613人），涉及消費爭議部分，觀光署已請品保協會成立專案小組協助旅客；至於旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署將蒐集具體事證積極查察。品保協會將於15日開始接受申訴。（編輯：龍柏安）1130214