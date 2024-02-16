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年代旅遊遭品保踢出 若不補繳保證金恐撤照

2024/2/16 20:04
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中華民國旅行業品質保障協會今天決定將美加國際旅行社有限公司（年代旅遊）出會，依規定交通部觀光署也將要求年代旅遊補繳保證金，如果不補繳，年代旅遊將面臨撤照處分。

年代旅遊春節期間在越南富國島丟包旅客，已遭觀光署勒令停業3個月，品保協會晚間公告，將年代旅遊出會，與年代旅遊有糾紛的旅客，30天內可向品保申訴，由品保協助處理退費。

品保協會媒體公關宣導委員會主任委員李奇嶽告訴媒體，一旦遭品保出會，觀光署就可依規定要求限期補繳保證金，否則就撤照，之後才能啟動履約保證的保險金，理賠給受影響旅客。

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李奇嶽表示，旅行社成立時須先向觀光署繳保證金，年代旅遊為甲種旅行社（可經營設計國內外旅程、安排導遊人員或領隊人員等業務），保證金新台幣150萬元，如果表現良好，成立2年後可拿回9成保證金，但年代旅遊現在須向觀光署補繳保證金。

李奇嶽說，大部分旅行社都是品保會員，每年繳會費，一旦旅行社須投保的履約保證保險（年代旅遊投保1000萬元）發生保險理賠不足時，品保會承擔差額。（編輯：李明宗）1130216

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