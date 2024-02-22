兩岸觀光 王國材：等中國釋善意才能柳暗花明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）兩岸觀光陷入僵局，交通部長王國材今天接受媒體聯訪表示，台灣去年已釋出善意，目前球在對方，等待中國大陸也釋出善意，兩岸觀光才能柳暗花明。

王國材上午出席觀光署舉辦的「2024觀光節慶祝大會頒獎典禮」，並接受媒體聯訪。

針對兩岸陷僵局的觀光策略，王國材說，台灣歡迎中國大陸旅客到台灣，希望兩岸是健康永續往來，觀光署也盼兩岸善意往來，去年台灣釋出善意，現在球在對方，台灣現在等待善意，只有善意，兩岸觀光才能柳暗花明，也希望中國大陸趕快釋善意。

王國材說，今年觀光客可望回到COVID-19疫情前水準，1200萬人次來台的目標仍不變，其中200萬人次是陸客，如果陸客不能來台灣，就從其他客源努力。

另外，針對6月起台灣禁止出團赴中國大陸對旅遊業者的影響，王國材說，當時評估組1個團大約要3個月間，所以3月1日到5月31日的大陸團，因組團完整，可以放心出團，6、7月的團希望併團處理，有些旅遊業者反映，暑假機位已先預訂，他也請民航局與航空公司討論，希望能完整退費，至於已預訂旅宿及遊覽車部分，觀光署也會衡量每個業者狀況處理。（編輯：陳政偉）1130222