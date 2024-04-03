花蓮強震 外送業者宣布暫停當地服務
2024/4/3 10:28
（中央社記者賴言曦台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震，花蓮政府宣布當地停班停課，外送平台業者foodpanda、Uber eats宣布暫停當地外送服務。
中央氣象署表示，今天上午7時58分花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。
Foodpanda上午公告，由於受花蓮強震影響，配合花蓮縣政府停班停課措施，Foodpanda暫時停止花蓮地區外送服務，開放時間將視實際情況，確認安全無虞或政府公告為準。
Uber eats宣布，收到花蓮政府公告停班、停課時，已經盡速暫停外送。（編輯：張均懋、郭無患）1130403
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