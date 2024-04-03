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花蓮強震 台積電：部分廠區疏散人員、工安正常

2024/4/3 10:23
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（中央社記者張建中新竹3日電）台灣地區今天上午發生芮氏規模7.2強震，隨後並有多起餘震。晶圓代工廠台積電表示，部分廠區疏散人員，工安系統正常，詳細情況仍待確認中。

中央氣象署指出，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里處的海域，隨後又發生多起餘震。

台積電指出，為確保人員安全，依公司內部程序疏散部分廠區人員，工安系統正常。詳細情況目前尚待確認中。

晶圓代工廠力積電表示，廠區人員進行疏散，人員均安，部分機台預防性停機，確切影響尚在統計中。半導體矽晶圓廠環球晶指出，目前廠務和設備工程師正逐項檢查所有設施狀況。

記憶體製造廠南亞科表示，人員確認安全，部分機台預防性停機，目前進行安全檢查。（編輯：郭無患）1130403

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