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花蓮地震 台博館本館及古生物館、鐵博休館1天

2024/4/3 10:20
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（中央社記者王寶兒台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，國家鐵道博物館、國立台灣博物館本館及古生物館緊急休館1天，將逐一確認展品安全。

鐵博籌備處今天於臉書粉絲專頁發文公告，受地震影響，部分廠區及展場受損，正全面巡檢中。為顧及民眾安全，今天緊急休館1天。

鐵博園區前身為台北機廠，整體廠區涵蓋範圍原達19公頃，指定國定古蹟保存範圍為16.79公頃，其中員工澡堂在2000年5月1日由台北市文化局指定為市定古蹟，為台北機廠全區最早獲得文化資產身分的建物。

鐵博園區目前全區僅開放澡堂部分供民眾參觀。鐵博籌備處告訴中央社記者，目前園區部分建物外觀剝落，員工澡堂內展覽則有展件位移，整體無太大影響，今天原訂預約導覽民眾約30人，顧及清明連假民眾觀展品質，因此決定今天緊急閉館，詳細檢查古蹟情形。

國立台灣博物館也透過臉書粉絲專頁公告，因發生地震影響，為確保參觀及展品安全，台博館本館及古生物館今天休館1天，進行展品及設施檢測。（編輯：張雅淨）1130403

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