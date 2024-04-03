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花蓮地震 台14甲線鳶峰路段落石阻斷道路

2024/4/3 09:36（4/3 10:22 更新）
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花蓮近海3日發生地震，通往合歡山的台14甲線23.4公里處仁愛鄉鳶峰路段落石坍方，造成道路阻斷。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月3日
花蓮近海3日發生地震，通往合歡山的台14甲線23.4公里處仁愛鄉鳶峰路段落石坍方，造成道路阻斷。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月3日
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）花蓮近海今天發生地震，台14甲線通往合歡山的23.4公里處仁愛鄉鳶峰路段落石坍方造成道路阻斷，公路局派遣機具搶修，估今天可恢復通行，提醒震後非必要勿行駛山區道路。

花蓮近海上午發生規模7.2地震，最大震度達6強。南投縣埔里鎮往合歡山的省道台14線、台14甲線多處落石，交通部公路局中區養護工程分局表示，目前埔里工務段轄區災阻路段1處、道路災情7處，已派機具前往清理。

中區養護工程分局指出，台14線指標64.3、74.25、74.65、74.7、85公里處零星落石掉落；台14甲線指標18.7公里處仁愛鄉翠峰路段零星落石掉落；台14甲線23.4公里處仁愛鄉鳶峰路段落石坍方阻斷雙向交通；另外，信義工務段轄管省道台21線等路段暫無地震災情。

南投縣消防局表示，地震後受理南投縣埔里鎮忠孝三路電梯受困案，派遣中心碑、埔里消防分隊前往處理；南投市復興路有民眾地震避難時跌倒受傷；埔里鎮有老人疑因慌張中風；名間鄉有老人從床上摔落受傷。

台電公司大觀發電廠表示，目前大觀、明潭電廠、日月潭、武界壩、明湖、明潭下池水庫等機組設備皆運轉正常，電廠人員加強檢查和監控中。（編輯：李錫璋）1130403

#台14甲線
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