更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

花蓮地震規模7.2 花蓮市區3樓房倒塌全台災情一覽
生活

花蓮地震規模7.2 花蓮市區3樓房倒塌全台災情一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震雙北等6地未發國家級警報 氣象署：預估震度未達4級
首頁 / 生活
403花蓮地震
交通異動
新聞專題
交通異動3/15
首頁 / 生活

花蓮地震 蘇花路廊、中橫公路全線封閉

2024/4/3 10:02（4/3 10:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，縣內多棟房屋傾斜、道路多處坍方。太魯閣國家公園發布訊息表示，受地震影響，太魯閣園區暫時封閉。（太管處提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月3日
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，縣內多棟房屋傾斜、道路多處坍方。太魯閣國家公園發布訊息表示，受地震影響，太魯閣園區暫時封閉。（太管處提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈、林巧璉花蓮縣3日電）花蓮上午發生芮氏規模7.2地震，公路局東區養護工程分局表示，目前蘇花路廊（台9線蘇澳至崇德及台9丁線蘇澳至大清水）及中橫公路（台8線大禹嶺至太魯閣）全線封閉。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

地震後交通部公路局東區養護工程分局全面巡查轄管省道。東區養護工程分局發布訊息表示，目前蘇花路廊（台9線蘇澳至崇德及台9丁線蘇澳至大清水）及中橫公路（台8線大禹嶺至太魯閣）全線封閉。後續有最新狀況將儘速公布資訊。

東區養護工程分局指出，目前巡查結果台9線蘇花路廊有9處（含台9丁線3處）落石坍方、台8線中橫公路多處坍方；另外台11線2處、台7甲線1處。

公路局呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，用路民眾如非必要勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立公路資訊看板所提供最新交通管制、防災資訊。（編輯：孫承武）1130403

花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，多處道路落石坍方。太魯閣國家公園發布訊息表示，花蓮地區餘震不斷，目前全部園區暫時封閉，遊客禁止進入。（太管處提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月3日
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，多處道路落石坍方。太魯閣國家公園發布訊息表示，花蓮地區餘震不斷，目前全部園區暫時封閉，遊客禁止進入。（太管處提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月3日
延伸閱讀
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
交通異動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中橫便道多處落石 中衛車遭砸人車受困
172.30.142.206