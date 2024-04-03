花蓮地震 蘇花路廊、中橫公路全線封閉
2024/4/3 10:02（4/3 10:22 更新）
（中央社記者張祈、林巧璉花蓮縣3日電）花蓮上午發生芮氏規模7.2地震，公路局東區養護工程分局表示，目前蘇花路廊（台9線蘇澳至崇德及台9丁線蘇澳至大清水）及中橫公路（台8線大禹嶺至太魯閣）全線封閉。
根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。
地震後交通部公路局東區養護工程分局全面巡查轄管省道。東區養護工程分局發布訊息表示，目前蘇花路廊（台9線蘇澳至崇德及台9丁線蘇澳至大清水）及中橫公路（台8線大禹嶺至太魯閣）全線封閉。後續有最新狀況將儘速公布資訊。
東區養護工程分局指出，目前巡查結果台9線蘇花路廊有9處（含台9丁線3處）落石坍方、台8線中橫公路多處坍方；另外台11線2處、台7甲線1處。
公路局呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，用路民眾如非必要勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立公路資訊看板所提供最新交通管制、防災資訊。（編輯：孫承武）1130403
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