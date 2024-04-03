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花蓮地震雙北等6地未發國家級警報 氣象署：預估震度未達4級
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中橫便道多處落石 中衛車遭砸人車受困

2024/4/3 09:37
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）今天上午地震，中橫便道18.7公里、1.9公里處落石阻斷。另有車隊行經時，中衛車遭落石砸中，目前工務段出動機具救援，為預防無預警落石，目前不開放通行。

根據中央氣象署最新資訊，3日7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強；全台超有感。

谷關工務段表示，地震造成18.7公里、1.9公里等多處發生落石。其中有車隊的引導的中衛車輛不慎遭土石砸中，車上人員輕傷，但因前後被落石阻斷，人車受困於其中，目前已出動機具進場清理、搶救。

民眾表示，搭乘豐原客運前往梨山，行駛中車輛前方突有落石掉落，駕駛緊急煞車，險些遭落石砸中，僅有車頭有些微受損，車上數名乘客目前無受傷，車輛現受困於中橫便道內，等待救援。（編輯：張銘坤）1130403

#谷關工務段
#花蓮縣
#中央氣象署
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花蓮地震 台14甲線鳶峰路段落石阻斷道路
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