新台馬輪是否支援蘇花海運 連江縣府：4日上午決定

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（中央社記者潘欣彤連江3日電）連江縣政府今天表示，縣府所屬新台馬輪已準備好支援蘇花海上疏運，等待交通部航港局確認中，預計明天上午9時前決定是否需要支援。

花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，影響往花東交通；連江縣政府指出，縣長王忠銘允諾航港局，新台馬輪4日晚間返回基隆港後，經交通部盤點若有需求，新台馬輪即投入蘇花海上疏運。

連江縣交通旅遊局呼籲，若新台馬輪支援蘇花海運交通，原航班將由台馬之星替代，最新開航資訊，皆會公告於馬祖海上交通訂位購票系統網站，請旅客出發前隨時注意相關動態。

因應清明連假疏運需求，新台馬輪與台馬之星今晚皆正常開航，從基隆港前往馬祖，兩船訂位均客滿。

營運新台馬輪的全港通航業與台馬之星的世洋機械科技公告指出，若受地震影響，而無法前往馬祖旅客，將全額退費，但僅受理電話申請，無法線上辦理退票。（編輯：蕭博文）1130403