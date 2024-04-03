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蘇花公路中斷 貨輪往返花蓮與蘇澳載運汽車

2024/4/3 21:15
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）今天花蓮發生強震，蘇花公路中斷，台鐵東部幹線明天中午前恢復正常營運。航港局協調貨輪明天往返花蓮港與蘇澳港間，載運汽車，公路局也安排港口到台鐵站間的公路接駁。

航港局發布新聞稿，蘇澳到花蓮間船運預定明天上午9時30分從蘇澳港出發，下午1時30分抵達花蓮港，公路局台北區監理所已備妥10輛甲類大客車，自上午7時至10時，每半小時接駁民眾自蘇澳港至蘇澳新站搭乘台鐵至花蓮，再由花蓮地區接駁車運送至花蓮港取車。

另花蓮到蘇澳的船運，預定明天下午1時從花蓮港返回，晚間7時抵達蘇澳港。公路局備妥5輛甲類大客車於上午7時30分至中午12時30分，從花蓮港接駁民眾至花蓮火車站搭乘台鐵至蘇澳新站，再由蘇澳新站接駁車運送至蘇澳港取車。

航港局說，明天執行接駁汽車任務的是一艘貨船「台北快輪」，目前正協調另一艘客貨輪新台馬輪投入。（編輯：李亨山）1130403

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