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花蓮強震多處坍 蘇花及中橫3路段預警封閉

2024/4/4 08:15（4/4 08:23 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）花蓮昨天強震後，多處省道公路因坍方而阻斷。公路局今天說，目前預警性封閉台9線蘇花公路及台8線中橫公路共3處路段，僅供救災人員通行及民生用品運送，視情況開放通行。

公路局清晨發布新聞稿，預警性封閉3路段位於蘇花改、舊蘇花公路及中橫公路，包括：宜蘭蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K至168K（蘇澳-崇德路段）、台9丁線2K至69K（蘇澳-崇德路段）、花蓮縣秀林鄉台8線110K+200至187K+800（大禹嶺-太魯閣路段）。

公路局統計，花蓮強震造成7處路段坍方落石受阻斷，有6處在花蓮秀林鄉，1處在台中和平區；其中台8線九曲洞路段預計上午10時搶通、天祥隧道西口預計下午2時搶通。

另有3路段預計6日傍晚6時搶通，包括：台8線中橫便道、台8線華祿溪路段、台9線下清水橋。

而受阻最嚴重的台8線豁然亭路段，雙向阻斷，搶修勘災困難，公路局還無法預估搶通時間。（編輯：林恕暉）1130404

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