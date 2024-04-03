政院緊急調度花蓮運輸量能 台鐵4日恢復雙向通車

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（中央社記者葉素萍台北3日電）花蓮強震，影響往花東交通。行政院副院長鄭文燦今天下午召集會議，緊急調度花蓮對外運輸量能，其中，台鐵明天中午會恢復雙向通車，旅客可多運用台鐵；花蓮對外聯絡的交通動線台9線蘇花公路，工程人員正在全力搶修。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮近海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

行政院晚間向媒體表示，因應花蓮地震及清明連假交通疏運需求，鄭文燦下午召集會議，緊急調度花蓮對外運輸量能。

鄭文燦說，台鐵方面，今天晚上12時會完成單線搶通，明天早上單線通車，明天中午會恢復雙向通車，旅客可以多加運用台鐵。

在海運方面，鄭文燦說，徵調了台北快輪，以及新台馬輪，往返蘇澳港到花蓮港，今天下午3時開始，開放在蘇澳港和花蓮港登記，台北快輪可以載送230輛小客車，民眾可以多加運用。

鄭文燦指出，空運方面，今天晚上請2家航空公司增加了6個班次，分別從台北、台中、高雄往返花蓮，希望能夠最快的速度協助旅客疏運完成。

另外，他說，花蓮對外聯絡的交通動線台9線蘇花公路，因為大清水隧道口的下清水橋中斷，工程人員正在全力搶修，務必要在最短時間內開設便道，讓蘇花公路可以暢通。（編輯：楊凱翔）1130403