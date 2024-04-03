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台鐵宜蘭至鳳林4日中午前全恢復 增10列次區間快車

2024/4/3 18:31（4/3 18:37 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）花蓮今天大地震，造成台鐵宜蘭至花蓮鳳林間路段多處毀損，列車停駛，台鐵公司預計明天中午前恢復雙線運行，另因蘇花公路中斷，再加開10列次宜蘭與花蓮間區間快車。

台鐵傍晚發布新聞稿，目前蘇澳新站與花蓮鳳林間，多處路段損壞，包括落石及軌道挫屈，正搶修中，列車停駛。西正線可望今天深夜12時搶通，明天班車起恢復單線運轉，各班次正常，預計明天中午12時前恢復雙線行車。

台鐵說，因蘇花公路中斷，明天將再加開10列次宜蘭往返花蓮間區間快車。

另外，根據台鐵目前營運規劃，在宜蘭與鳳林間恢復運行前，在花蓮站與鳳林站間採用公路接駁；樹林與蘇澳新站間區間（快）車機動行駛，樹林往花蓮、台東對號列車暫時停駛。

而鳳林-台東間的區間（快）車也機動行駛，南迴線各級列車全面開放站票，並正規劃加班車。

台鐵指出，為維護旅客權益，今起持今天及4日起訖站為花東地區車票未使用者，1年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。（編輯：李亨山）1130403

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