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花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震
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403花蓮地震13/24
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花蓮規模7.2地震 氣象署：新制後首次達6強級

2024/4/3 08:34（4/3 09:02 更新）
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花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，最大震度達6強。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，最大震度達6強。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，最大震度達6強，氣象署地震測報中心表示，這是地震震度改制之後，台灣首次達6強的地震，後續仍可能會有餘震。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分於花蓮縣政府南南東方25公里處發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度在花蓮縣和平達6強，台北市也達5弱等級。

後續在8時11分在花蓮縣政府北北東方12.7公里處發生規模6.5地震，最大震度在花蓮縣太魯閣5強。

氣象署地震測報中心吳健富告訴中央社記者，這是地震震度改制之後，台灣首次達6強的地震，後續仍可能會有餘震。

氣象署接續發布海嘯警報，地震可能引發海嘯影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。（編輯：李錫璋）1130403

#花蓮地震
#吳健富
#花蓮縣
#氣象署
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