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花蓮地震雙北等6地未發國家級警報 氣象署：預估震度未達4級
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花蓮地震雙北等6地未發國家級警報 氣象署：預估震度未達4級

2024/4/3 10:25（4/3 10:52 更新）
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花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感。受地震影響，台北市師大夜市一棟建物水塔掉落，砸壞一樓店面。中央社記者張新偉攝 113年4月3日
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感。受地震影響，台北市師大夜市一棟建物水塔掉落，砸壞一樓店面。中央社記者張新偉攝 113年4月3日
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（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感，部分地區民眾卻未收到國家級警報。地震測報中心說明，由於初報預估規模較小，預估震度偏低，包含雙北等6處地區地震震度也未達發布標準。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天上午7時58分18秒及24秒發布2起國家級警報。其中實際震度達4級以上，但預估震度未達4級而沒有發布的區域為桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如6地。

吳健富說明，強震即時警報主要通報管道（PWS、學校通報、電視台插播）都有對外發布，PWS警報門檻為震度4級以上，部分地區預估震度僅3級，因此警報範圍未涵蓋到。

另外，吳健富表示，預估震度偏低原因，是由於警報預估規模分別為6.2及6.8，低於後續正式測報的7.2，造成部分地區預估震度偏低。

吳健富指出，由於東部海域相對地震站較少，因此預判會有落差，地震中心持續檢討改進。

吳健富提醒，截至上午9時50分已有約26起餘震，以8時11分規模6.5是較大的餘震，但由於強震後，建築物若有損傷，稍微的地震也可能造成災害，因此還是提醒民眾留意。

氣象署地震測報中心補充說明，地震震度分級是對照最大地動加速度值（Peak Ground Acceleration, PGA），PWS警報門檻為震度4級以上，也就是PGA25以上，今天初報雙北預估PGA約23.4。（編輯：陳清芳）1130403

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