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花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震
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403花蓮地震17/24
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花蓮地震規模7.2 台北捷運全線停駛40至60分鐘

2024/4/3 08:23（4/3 09:19 更新）
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3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台北捷運暫停營運約40至60分，乘客冷靜在車廂內等待疏散。（中央社）
3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台北捷運暫停營運約40至60分，乘客冷靜在車廂內等待疏散。（中央社）
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震；台北捷運表示，全線車站暫停營運約40至60分鐘進行安全檢查，目前暫無異常回報，請旅客改搭其他交通工具。

北捷表示，接獲地震4級訊息，立即按照SOP進行列車清車暫停營運，目前進行車站檢視及巡軌作業，暫無異常回報，後續再報。

台北捷運App則顯示，全線車站暫停營運約40至60分鐘，將進行安全檢查，旅客請依站務人員引導改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題請洽詢問處或官網及利用App查詢。

地震當下正搭乘文湖線捷運的乘客萬小姐表示，當時因為車輛行駛中，並無太大感覺，直到車子停下來後從廣播內容才知道發生地震，乘客也都表現冷靜。捷運公司也在震後派工作人員檢查軌道，並會手動開車將列車駛回車站。（編輯：林恕暉、翁堃耀）1130403

花蓮地震 高雄捷運、輕軌全線暫停營運40至60分鐘

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）根據中央氣象署最新資訊，花蓮外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震。高雄捷運公司表示，高雄捷運、輕軌全線車站暫停營運約40至60分鐘，將進行安全檢查。

高雄捷運公司表示，高雄捷運因應地震，全線列車先暫停行駛，站長確認月台軌道狀況，待停止搖晃後列車慢速巡視軌道。輕軌全線列車先暫停行駛，不搖晃後，指示司機員以慢速檢視軌道。

高雄捷運公司指出，捷運、輕軌全線暫停營運，如沒有餘震，依SOP進行相關車站及路線巡檢中，預計40到60分鐘後恢復正常營運。（編輯：張銘坤）1130403

地震影響 環狀線、淡海與安坑輕軌停駛40至60分

（中央社記者高華謙新北3日電）新北捷運公司表示，營運的環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌全線停駛疏散旅客，並檢查全線設施設備，預估暫停營運40至60分鐘，完成檢查確認沒問題後就會復駛，時間將隨時公布。（編輯：林恕暉）1130403

3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台北捷運暫停營運約40至60分，乘客冷靜在車廂內等待疏散。（中央社）
3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台北捷運暫停營運約40至60分，乘客冷靜在車廂內等待疏散。（中央社）
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