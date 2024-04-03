地震通報人事行政總處出錯 台中市府為誤植停課致歉

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震，台中市政府人事處對於第一時間通報行政院人事行政總處停課的錯誤資訊致歉，而民進黨台中市議員黃守達、陳雅惠則認為，是否市長盧秀燕出國不在，市府就螺絲掉滿地。

花蓮近海上午7時58分發生規模7.2強震，台中市震度4級，行政院人事行政總處官網一度公告台中市「照常上班、停止上課」，部分台中市學校看到公告，即要學生通知家長來接，但沒多久，人事行政總處的公告又改為「照常上班、照常上課」，學校又通知今天照常上課。

台中市政府人事處說明，因應上午地震發生，人事行政總處通知各地方政府人事處依規定上網通報停班停課或正常上班上課情形，人事處接獲指示即辦理相關通報作業，但操作時誤植，發現後第一時間即上網更正通報訊息，以避免錯誤訊息擴散，造成市民困擾，對此深表歉意。

陳雅惠接獲就讀僑泰高中一年級許姓家長反映，小孩原本聽到他校學生告知停止上課的訊息，因此通知家長到校接送，沒想到不久僑泰老師就在群組公告台中市今天照常上班及上課，只好再通知不用來接學生，錯誤訊息讓家長一頭霧水，忍不住批評市府作業不嚴謹。

黃守達也批評說，市政府帶頭製造假消息，停班停課這麼重大事情都能搞錯，令市民無所適從，非常不可取。台灣發生大地震，現在餘震頻頻，台中又災害事故頻傳，盧秀燕頭也不回就出國，還帶著警察局、民政局、新聞局長等攸關防災整備的首長陪同，要市民情何以堪，市長漠不關心，也難怪市府螺絲掉滿地。（編輯：陳仁華）1130403