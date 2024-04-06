花蓮地震台水搶修12.2萬戶 僅剩富世村160戶仍停水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北6日電）403強震釀災情，台水表示，全台停水戶數一度超過12.2萬戶，緊急啟動跨區支援，目前除花蓮富世淨水場因取水口坍方及原水管遭土石掩埋，花蓮秀林鄉富世、和平、崇德等村也因道路中斷搶修困難外，其餘地區均已復水。

為盡速全面復水，台水表示，緊急調整供水模式，啓動新城淨水場臨時取水設備，降低停水戶數，截至今天中午，全台僅剩花蓮富世高地區160戶停水。

台水表示，花蓮和平地區因蘇花公路坍方、交通中斷，於鐵路運輸恢復後，即調派搶修機具以板車接駁載運至花蓮和平修漏，今早台水工班已前進太魯閣舊台8線搶修導水管，並加強巡查管線。

台水指出，第一時間傾全力出動自有漏水檢測91人，委外廠商10人，合計101人，已修復全台238處漏水點、84%管損案件，其中花蓮縣共設置臨時供水站20處，調派水車22輛與出動水車運補72車次，累計運輸補水272噸。

台水表示，目前花蓮地區仍設置10處臨時加水站，持續巡迴補水作業，待全面供水穩定後才會撤除，若個別用戶用水設備因氣塞等問題，造成無法進水，可立即撥打1910客服專線，台水將即刻派員協助排除。（編輯：郭無患）1130406