花蓮強震手機屢傳斷網 中華電：訊務疏轉所致

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（中央社記者江明晏台北3日電）花蓮發生強震，中華電表示，截至下午1時30分，僅剩37個基地台尚未修復，而針對台北民眾反映斷訊，中華電表示，是為支援災區民眾通訊需求，將部分北部區域（含花蓮）訊務疏轉到中南部系統，轉換後，通訊服務已正常。

花蓮今天上午發生芮氏規模7.2強震，各地陸續傳出災情，花東地區受創嚴重，眾多網友陸續回報，中華電上網頻傳斷訊，有時只剩3G，也有網友指出，「中華電網路斷斷續續、時好時壞」、「光纖正常、手機網路沒訊號」、「從8點多斷到現在」，觀察網友回報地區多集中於北部。

針對部分台北地區民眾反映，上午手機網路訊號不穩，中華電信說明，強震發生後，公司除了全力搶修，讓受災區民眾儘快恢復通訊，也為了支援災區民眾通訊需求，將部分北部區域（含花蓮）的訊務，疏轉到中南部系統上，疏轉過程，導致短暫手機聯網訊號不穩，轉換後，客戶通訊服務已一切正常。

此外，中華電信表示，今早花蓮地區發生強震後，公司立即啟動緊急應變作業，第一時間投入逾千名人力進行全台灣各地基地台、線路、機房與設備盤查作業，部分設備因地震受損，造成部分客戶有短暫通信障礙，主要受影響區域為北部地區，目前障礙狀況已逐漸排除，爭取在最短時程恢復通訊。

中華電信統計，本次強震共有125台基地台受影響，主要受傳輸電路中斷，或備用電力耗盡，暫時無法運作，正全力搶修中。

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中華電表示，部分基地台已恢復正常運作，截至下午1時30分為止，僅剩37個位於搶救困難區域的基地台尚未修復；針對受影響最嚴重花蓮區域，中華電信已緊急派出行動車基地台，前往災區支援當地通訊。

此外，因花蓮地區在這次震災中，災損嚴重，中華電信表示，除了動員各營運處救災之外，也宣布開放花蓮美崙及花蓮松園會館共50間房間，安置花蓮地區受災戶，配合政府救災工作，也接受花蓮地區一般受災民眾的安置申請。（編輯：翟思嘉）1130403