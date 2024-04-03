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花蓮地震112基地台尚未修復 NCC：業者持續搶修

2024/4/3 15:33
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（中央社記者蘇思云台北3日電）花蓮外海上午發生規模7.2地震，NCC表示，統計到下午1時30分，三大電信共有112台基地台尚未修復，主要影響區域在宜蘭與花蓮地區，若電力恢復，一定要求電信業者今天搶修完畢。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里，最大震度花蓮縣6強，後續也持續出現餘震。國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注基地台毀損狀況與修復進度。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，第一時間已主動跟電信業者聯繫了解狀況，統計到下午1時30分，中華電信尚未修復基地台有37台、台灣大哥大有33台、遠傳電信有42台，總共有112台基地台受到影響，主要都是因為地震造成電力傳輸中斷所致，基地台受損區域主要在宜蘭、花蓮地區。

至於維修進度，翁柏宗表示，如果電力恢復，一定希望電信業者今天搶修完畢，因為有些地區比較偏遠，民眾也很需要行動通訊網路。此外，因為市話交換機機房都有備用發電機，因此固網市話影響不大。NCC北區處第一時間也已督促電信業者派出行動通訊車到花蓮。

媒體關心斷網是否可能有資費減免，翁柏宗指出，這部分有相關標準，因地震屬於天災，不符合資費減免條件。不過，基於照顧消費者權益，會請電信公司審酌個案狀況。行網基地台所服務的民眾會不斷移動，因此較難說明實際影響人數。

至於部會分工，翁柏宗說明，依電信管理法第11條，電信事業因災害重大事故不能提供服務時，要通報主管機關，這部分主管機關為NCC，因此也要求業者通報狀況，並督促業者盡快完成搶修；若為電信管理法第42條，電信網路被指定為關鍵基礎設施、會有維護計畫，相關計畫核定屬於數位部，皆會通力合作確保民眾通訊權益。（編輯：黃國倫）1130403

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