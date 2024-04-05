北高台灣大用戶3日收到國家級警報 NCC：衛星傳輸測試

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（中央社記者蘇思云台北5日電）花蓮3日強震部分地區因規模未達標理應沒收到國家級警報，不過台北、高雄部分台灣大用戶卻收到警報。NCC今天表示，台灣大哥大內部在花蓮、台北、高雄3站點進行衛星傳輸測試，而這次國家級警報發送區域包含花蓮站點，因此連帶讓台北市、高雄小區域民眾收到國家級警報。

至於3大電信業者受地震影響的基地台數量，翁柏宗表示，目前還有47個基地台尚待修復，主要區域位在花蓮、少部分在台中，台中部分預計今天可修復完成，花蓮地區則要視電力、聯外道路修護情形，原則上4月11日可修復完成。

花蓮外海3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，強震發生第一時間，包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、高雄市、屏東縣，一共7個縣市未發國家級警報。

不過，國民黨立委賴士葆昨天臉書發文質疑，中央氣象署解釋因部分地區預估規模未達標，所以沒發送國家級警報，但當天早上辦公室中，卻有台灣大哥大用戶收到國家級警報，中華電信、遠傳電信等用戶卻沒有收到，質疑為何同一區域有差異。

NCC副主委暨發言人翁柏宗告訴中央社記者，經了解相關狀況，台灣大哥大為了增強網路韌性，有在內部測試透過衛星後傳電路（backhaul）的傳輸實驗，業者分別在花蓮、台北市電信大樓、高雄路竹共做了3個站點，並規劃這3站點為同一個追蹤區號碼（TAC, tracking area code），平時通常1個TAC轄下有幾百個基地台。

翁柏宗表示，這次細胞廣播控制中心（CBC）發送區域包含花蓮站點，因此台灣大哥大在花蓮、台北市電信大樓、高雄路竹3個站都有發出國家級警報。

翁柏宗說，這次台灣大哥大災防告警系統（PWS）軟體也有出現錯誤，誤把這3站的原始TAC範圍也列入發送區域，因此電信大樓這個站所在的大安區、中正區部分基地台也有發送國家級警報，已請業者進行軟體改善。（編輯：林淑媛）1130405